UBM Development: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

UBM Development hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber -0,240 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 49,7 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at