Ubour Logistics Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ubour Logistics Services ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ubour Logistics Services die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 JOD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 JOD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at