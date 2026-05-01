Ubour Logistics Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ubour Logistics Services hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 JOD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ubour Logistics Services ebenfalls 0,010 JOD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at