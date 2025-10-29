Ubour Logistics Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ubour Logistics Services hat am 26.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 JOD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 JOD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at