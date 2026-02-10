UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
10.02.2026 15:28:46
UBP rekrutiert erfahrenen UBS-Mann für den Nahen Osten
Die UBP baut ihre Präsenz im Nahen Osten aus. Sie ernennt einen Head of Investment Services, der von der Schweizer Grossbank kommt, und stärkt zugleich die Kundenbetreuung vor Ort in Dubai.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
