UBS-, Goldman Sachs-, JPMorgan- und Morgan Stanley-Aktien steigen: Banken legen Rechtsstreit mit Anlegern bei

JPMorgan Chase und Morgan Stanley haben sich bereiterklärt, 499 Millionen Dollar zu zahlen, um eine kartellrechtliche Klage von Anlegern beizulegen, wie es in einer Eingabe bei einem Bundesgericht in Manhattan in der Nacht auf Donnerstag heißt. Die Banken waren beschuldigt worden, den Wettbewerb auf dem Aktienkreditmarkt zu unterdrücken. Die Vereinbarung bedarf noch der Zustimmung eines Richters.

Die Kläger, angeführt von vier Pensionsfonds und einem Handelsunternehmen, hatten den Instituten vorgeworfen, sich ab 2009 verbündet zu haben, um den Markt für Aktienkredite durch den Boykott von Startup-Plattformen "in die Steinzeit" zurückzuversetzen. Die Banken bestritten ein Fehlverhalten, schlossen aber einen Vergleich, um das Risiko, die Kosten und die Unannehmlichkeiten eines weiteren Rechtsstreits zu vermeiden, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Im vergangenen Jahr hatte bereits die inzwischen von der UBS übernommene Credit Suisse einen entsprechenden Vergleich abgeschlossen und 81 Millionen Dollar gezahlt. Noch anhängig ist das Verfahren gegen die Bank of America.

Die UBS-Aktie zeigt sich am Donnerstag an der SIX zeitweise 2,93 Prozent höher bei 21,94 Franken. Im US-Handel geht es für Papiere von JPMorgan außerdem zeitweise um 0,37 Prozent aufwärts auf 147,91 US-Dollar. Goldman Sachs-Aktien legen zeitweise um 0,21 Prozent auf 323,00 US-Dollar zu, während Morgan Stanley-Aktien 0,49 Prozent auf 83,80 US-Dollar gewinnen.

New York (Reuters)