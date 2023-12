UBS: Beliebt bei Spekulanten

Die UBS hat seit der Übernahme der Credit Suisse an der Börse einen phänomenalen Lauf hingelegt. Das ist in keinem geringen Masse Finanzinvestoren zu verdanken, die wohl ebenfalls Gefallen an der Idee des «Wealth Management Powerhouse» gefunden haben. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel