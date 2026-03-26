UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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26.03.2026 11:56:04

UBS: Konjunktur dürfte Preisanstieg bei Immobilien bremsen

Der Kauf eines Eigenheims wird für immer weniger Haushalte erschwinglich. Die Preise sind der Einkommensentwicklung in der Schweiz davongeeilt. Für das laufende Jahr wird eine Verlangsamung der Preiszuwächse erwartet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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