UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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26.03.2026 11:56:04
UBS: Konjunktur dürfte Preisanstieg bei Immobilien bremsen
Der Kauf eines Eigenheims wird für immer weniger Haushalte erschwinglich. Die Preise sind der Einkommensentwicklung in der Schweiz davongeeilt. Für das laufende Jahr wird eine Verlangsamung der Preiszuwächse erwartet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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