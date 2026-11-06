UBS: Mehrwertsteuer würde Haushalte mit tiefen Einkommen stärker belasten

Die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Mitfinanzierung der 13. AHV-Rente würde Haushalte mit tiefen Einkommen im Verhältnis zu ihren finanziellen Möglichkeiten deutlich stärker treffen als wohlhabendere Haushalte. Zu diesem Schluss kommt eine am 5. November veröffentlichte Studie des Chief Investment Office der UBS.