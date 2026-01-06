UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

06.01.2026 14:56:14

UBS: Nationalbank wird 4 Milliarden Franken ausschütten

Die Schweizer Grossbank geht davon aus, dass die Schweizerische Nationalbank dank einem ausgezeichneten vierten Quartal den Kantonen und dem Bund einen stattlichen Betrag überweisen kann. Gewinntreiber im Geschäftsjahr 2025 waren das Gold und die Aktien. Nun muss die Ausschüttungsvereinbarung neu ausgehandelt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
