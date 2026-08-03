Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Einstufung im Blick 03.08.2026 12:07:49

UBS AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy

UBS AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Airbus SE-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach einem Treffen mit Top-Managern des Flugzeugherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Vorstands- und Finanzchef hätten sich offen zu einem neuen Flugzeugmodell geäußert, das zum Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommen könnte, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer Studie am Montag. Zuvor aber müssten die Zulieferketten gesichert werden.

Aktienbewertung im Detail: Die Airbus SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 11:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 208,40 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 15,16 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 68 444 Stück. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,1 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 28.10.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Airbus

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