Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Experten-Analyse 23.04.2026 10:01:47

UBS AG bescheinigt Buy für Fresenius SE-Aktie

UBS AG bescheinigt Buy für Fresenius SE-Aktie

UBS AG-Analyst Graham Doyle hat eine ausführliche Untersuchung des Fresenius SE-Papiers durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle ging am Mittwochabend auf Hauptsorgen der Anleger ein - die deutsche Krankenhausreform und die Krankenversicherungsreform. Denn immerhin erwirtschafte die Klinik-Tochter Helios ein Viertel des operativen Konzernergebnisses der Bad Homburger. Die Sorgen hinsichtlich der Erstattungen seien verständlich, aber auch übertrieben.

Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Aktie verlor um 09:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 41,72 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 29,43 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 136 183 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 14,8 Prozent zurück.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

mehr Analysen
23.04.26 Fresenius Buy UBS AG
23.04.26 Fresenius Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.04.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
20.04.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 40,29 -0,30% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:38 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen