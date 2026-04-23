UBS AG bescheinigt Buy für Fresenius SE-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle ging am Mittwochabend auf Hauptsorgen der Anleger ein - die deutsche Krankenhausreform und die Krankenversicherungsreform. Denn immerhin erwirtschafte die Klinik-Tochter Helios ein Viertel des operativen Konzernergebnisses der Bad Homburger. Die Sorgen hinsichtlich der Erstattungen seien verständlich, aber auch übertrieben.

Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Aktie verlor um 09:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 41,72 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 29,43 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 136 183 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 14,8 Prozent zurück.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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