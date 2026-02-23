UBS AG bescheinigt Buy für Heidelberg Materials-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Bei Heidelberg Materials und Holcim drehten sich die Diskussionen vor den anstehenden Geschäftsberichten weniger darum, ob sie gut ausfallen und wie der Ausblick wird, sondern ob gute Ergebnisse überhaupt honoriert werden, schrieb Julian Radlinger am Montag. Angesichts der politischen Unsicherheit um die Zukunft des europäischen Emissionshandels (ETS) könnte es auch sein, dass ein Kursanstieg schnell wieder zum Ausstieg genutzt wird.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Heidelberg Materials-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 10:36 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 206,90 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 25,66 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 31 318 Aktien. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 7,2 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:11 / GMT





