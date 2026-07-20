Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Einstufung im Blick
|
20.07.2026 12:34:47
UBS AG bescheinigt Buy für Siemens Energy-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy von 175 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge im Gas-Geschäft würden im Geschäftsjahr 2026 ihren Zenit noch nicht erreichen, schrieb Christopher Leonard in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) bis 2029 um durchschnittlich 11 Prozent.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Energy-Aktie am Tag der Analyse
Um 12:18 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 152,52 EUR nach oben. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 37,69 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 537 509 Siemens Energy-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 27,2 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 05.08.2026 wird Siemens Energy Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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