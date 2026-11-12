UBS AG bescheinigt Neutral für Allianz-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn des Versicherers habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag in seiner Beurteilung des dritten Quartals. In der Folge davon sei das obere Ende der Zielspanne erhöht worden. Der Experte geht aber davon aus, dass das vierte Quartal weniger gut wird, weshalb sich das dritte Jahresviertel nicht vollständig im Ausblick widerspiegele.

Aktienauswertung: Die Allianz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Allianz konnte um 11:57 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 468,10 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 1,73 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 215 762 Allianz-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 25,4 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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