Allianz Aktie

Allianz ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktie unter die Lupe 12.11.2026 12:13:47

UBS AG bescheinigt Neutral für Allianz-Aktie

UBS AG bescheinigt Neutral für Allianz-Aktie

UBS AG hat eine eingehende Prüfung der Allianz-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn des Versicherers habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag in seiner Beurteilung des dritten Quartals. In der Folge davon sei das obere Ende der Zielspanne erhöht worden. Der Experte geht aber davon aus, dass das vierte Quartal weniger gut wird, weshalb sich das dritte Jahresviertel nicht vollständig im Ausblick widerspiegele.

Aktienauswertung: Die Allianz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Allianz konnte um 11:57 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 468,10 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 1,73 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 215 762 Allianz-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 25,4 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Allianz,Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

mehr Nachrichten

Analysen zu Allianz

mehr Analysen
10:38 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 Allianz Kaufen DZ BANK
12.11.26 Allianz Neutral UBS AG
12.11.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 476,10 1,25% Allianz

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:18 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen