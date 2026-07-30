BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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Analyse im Blick 30.07.2026 14:04:47

UBS AG bescheinigt Neutral für BASF-Aktie

UBS AG bescheinigt Neutral für BASF-Aktie

UBS AG hat eine eingehende Prüfung der BASF-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 52 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Christian Bell hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen an. Der Chemiekonzern sehe eine stabile Nachfrage ins zweite Halbjahr hinein.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:48 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 51,37 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 7,07 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 723 682 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 20,6 Prozent zu Buche. BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 21:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: BASF SE

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