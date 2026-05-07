BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Analyse im Fokus 07.05.2026 13:19:49

UBS AG bescheinigt Neutral für BMW-Aktie

UBS AG bescheinigt Neutral für BMW-Aktie

BMW-Papier wurde von UBS AG-Analyst Patrick Hummel einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe einen guten Job gemacht, lautete das Fazit von Patrick Hummel am Mittwochabend. Der Experte hob das gute Abschneiden der "Neue Klasse" und die Kontrolle der Kosten hervor.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BMW-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:03 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 82,82 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 6,25 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 301 919 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 11,1 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Roberto Lusso / Shutterstock.com,Alexey Goosev / Shutterstock.com

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