Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Aktie unter die Lupe
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15.04.2026 12:34:47
UBS AG bescheinigt Neutral für Daimler Truck-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit dürfte die Auftragsentwicklung des Nutzfahrzeugherstellers stehen, schrieb Hemal Bhundia in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Es gehe darum, die Reaktion der Lkw-Kunden auf die hohen Kraftstoffpreise zu erfassen. Dies sei derzeit ein zentrales Anliegen der Anleger.
Aktienauswertung: Die Daimler Truck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Daimler Truck befand sich um 12:18 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 43,21 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 4,14 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 209 870 Daimler Truck-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 15,8 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 06.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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