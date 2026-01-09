UBS AG bescheinigt Neutral für MTU Aero Engines-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen von 390 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Anleger überschätzten das Tempo, mit dem sich die Rentabilität des Triebwerkbauers normalisieren werde, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berge die Chance auf steigende Konsensschätzungen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14:02 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 382,50 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4,58 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43 990 MTU Aero Engines-Aktien. Am 25.02.2026 wird MTU Aero Engines voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

