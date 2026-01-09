MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Aktienanalyse
|
09.01.2026 14:19:52
UBS AG bescheinigt Neutral für MTU Aero Engines-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen von 390 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Anleger überschätzten das Tempo, mit dem sich die Rentabilität des Triebwerkbauers normalisieren werde, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berge die Chance auf steigende Konsensschätzungen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14:02 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 382,50 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4,58 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43 990 MTU Aero Engines-Aktien. Am 25.02.2026 wird MTU Aero Engines voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
