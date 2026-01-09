MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktienanalyse 09.01.2026 14:19:52

UBS AG bescheinigt Neutral für MTU Aero Engines-Aktie

UBS AG bescheinigt Neutral für MTU Aero Engines-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der MTU Aero Engines-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen von 390 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Anleger überschätzten das Tempo, mit dem sich die Rentabilität des Triebwerkbauers normalisieren werde, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berge die Chance auf steigende Konsensschätzungen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14:02 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 382,50 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4,58 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43 990 MTU Aero Engines-Aktien. Am 25.02.2026 wird MTU Aero Engines voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Outperform-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für MTU Aero Engines-Aktie

Bildquelle: istock/kryczka,MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

mehr Nachrichten