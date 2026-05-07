Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Einstufung im Blick 07.05.2026 13:04:49

UBS AG bescheinigt Neutral für Siemens Healthineers-Aktie

UBS AG bescheinigt Neutral für Siemens Healthineers-Aktie

UBS AG-Analyst Graham Doyle hat sich das Siemens Healthineers-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen des Medizintechnikkonzerns mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Neutral" belassen. Die verfehlten Erwartungen an den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sowie der leicht gesenkte Jahresausblick überschatteten die Fortschritte im Bereich Medizinische Bildgebung, schrieb Graham Doyle am Donnerstag in seiner ersten Reaktion.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 12:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,7 Prozent auf 33,94 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 50,27 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 871 187 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 22,6 Prozent nach. Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2026 wird am 07.05.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: testing / Shutterstock.com,Alexey Goosev / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

mehr Nachrichten