UBS AG bescheinigt Neutral für Siemens Healthineers-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen des Medizintechnikkonzerns mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Neutral" belassen. Die verfehlten Erwartungen an den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sowie der leicht gesenkte Jahresausblick überschatteten die Fortschritte im Bereich Medizinische Bildgebung, schrieb Graham Doyle am Donnerstag in seiner ersten Reaktion.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 12:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,7 Prozent auf 33,94 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 50,27 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 871 187 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 22,6 Prozent nach. Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2026 wird am 07.05.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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