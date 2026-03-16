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adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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Bewertung im Fokus 16.03.2026 12:37:47

UBS AG beurteilt adidas-Aktie mit Buy

UBS AG beurteilt adidas-Aktie mit Buy

Die adidas-Aktie wurde von UBS AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas anlässlich der UBS Global Consumer & Retail Conference in New York mit einem Kursziel von 219 Euro auf "Buy" belassen. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Investoren hätten die Chancen und Risiken im Zusammenhang mit den neuen mittelfristigen Zielen des Sportartikelkonzerns gestanden, schrieb Robert Krankowski am Sonntagabend. Er bekräftigte seinen Optimismus, dass die positive Dynamik länger aufrechtzuerhalten sei.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:21 Uhr um 0,5 Prozent auf 138,20 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 58,47 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 154 305 adidas-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 18,2 Prozent. Voraussichtlich am 29.04.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

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