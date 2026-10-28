Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Experten-Analyse 28.10.2026 11:52:47

UBS AG beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Neutral

UBS AG beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Neutral

UBS AG-Analyst Guillaume Delmas hat eine umfassende Analyse des Beiersdorf-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Guillaume Delmas wartet auf "mehr Glanz" beim Konsumgüterkonzern, wie er in einem Resümee zum Quartalsbericht der Hamburger schrieb. Die Marke Nivea sende jedenfalls kaum Signale für einen erfolgreichen Turnaround.

Aktienanalyse online: Die Beiersdorf-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:36 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 80,16 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 2,30 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 56 079 Beiersdorf-Aktien. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 13,3 Prozent. Beiersdorf könnte möglicherweise am 04.03.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 22:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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11:03 Beiersdorf Neutral UBS AG
10:28 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
07:34 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:27 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
27.10.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Beiersdorf AG 80,74 0,42% Beiersdorf AG

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