Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Experten-Analyse
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28.10.2026 11:52:47
UBS AG beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Guillaume Delmas wartet auf "mehr Glanz" beim Konsumgüterkonzern, wie er in einem Resümee zum Quartalsbericht der Hamburger schrieb. Die Marke Nivea sende jedenfalls kaum Signale für einen erfolgreichen Turnaround.
Aktienanalyse online: Die Beiersdorf-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 11:36 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 80,16 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 2,30 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 56 079 Beiersdorf-Aktien. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 13,3 Prozent. Beiersdorf könnte möglicherweise am 04.03.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 22:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu Beiersdorf AG
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11:19
|Deutsche Bank AG: Beiersdorf-Aktie erhält Sell (finanzen.at)
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09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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09:28
|Freundlicher Handel: DAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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27.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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27.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.10.26
|Beiersdorf-Aktie fällt: Nivea-Konzern bestätigt Ziele bei stagnierendem Umsatz (dpa-AFX)
Analysen zu Beiersdorf AG
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|80,74
|0,42%
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