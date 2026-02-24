UBS AG beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Sell

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Das vierte Quartal des Dialysekonzerns sei stark gewesen, aber der Ausblick auf 2026 signalisiere etwas Korrekturbedarf für den Konsens, schrieb Graham Doyle am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Die Behandlungszahlen seien immer noch schwach.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 10:03 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 6,2 Prozent auf 38,81 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 2,09 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 628 696 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 4,8 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:11 / GMT



