Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Aktienanalyse 29.10.2026 12:13:47

UBS AG beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Sell

UBS AG beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Sell

UBS AG hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Der Gegenwind für die Gewinnentwicklung im Jahr 2027 nehme zu, schrieb Graham Doyle am Donnerstag anlässlich der finalen Erstattungsentscheidung für Dialysebehandlungen in den USA.

Aktienauswertung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte um 11:56 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 41,05 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 12,30 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 82 022 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie um 4,7 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care

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