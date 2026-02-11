UBS AG beurteilt GEA-Aktie mit Buy

UBS AG hat die GEA-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Investitionen in der Erzeugung und Verarbeitung von Milchprodukten hänge nicht so stark von den Milchpreisen ab, schrieb Sven Weier am Dienstagabend nach einem Gespräch mit einem Branchenexperten. Produktinnovationen, Automatisierung, Subventionen und Markteintrittsbarrieren sorgten insgesamt für ein gutes Marktumfeld für die maschinellen Ausrüster der Branche.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die GEA-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die GEA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 64,05 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 15,53 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 40 836 GEA-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 10,8 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von GEA wird am 09.03.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.