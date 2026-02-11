GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
11.02.2026 14:04:48
UBS AG beurteilt GEA-Aktie mit Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Investitionen in der Erzeugung und Verarbeitung von Milchprodukten hänge nicht so stark von den Milchpreisen ab, schrieb Sven Weier am Dienstagabend nach einem Gespräch mit einem Branchenexperten. Produktinnovationen, Automatisierung, Subventionen und Markteintrittsbarrieren sorgten insgesamt für ein gutes Marktumfeld für die maschinellen Ausrüster der Branche.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die GEA-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die GEA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 64,05 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 15,53 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 40 836 GEA-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 10,8 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von GEA wird am 09.03.2026 gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
