UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Robuste Aussichten für 2027 seien in den Aktien bereits eingepreist, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend nach dem Zwischenbericht.

Aktieninformation im Fokus: Die Henkel vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:21 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 86,92 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 11,41 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 56 655 Henkel vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 29,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2026 wird für den 08.03.2027 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.