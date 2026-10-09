Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Investment-Tipp 09.10.2026 14:07:53

UBS AG beurteilt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Neutral

UBS AG beurteilt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Neutral

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Patrick Hummel, der das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier näher betrachtet hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Im Reifengeschäft sei Continental indes am besten positioniert für eine Prognoseanhebung.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:51 Uhr 1,4 Prozent auf 39,58 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,71 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 870 672 Aktien. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 29,5 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto,wegosi / Shutterstock.com

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