Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Investment-Tipp
|
05.05.2026 10:58:47
UBS AG beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Der Rüstungskonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin ein "bereinigendes Ereignis" nach einem bislang schwachen Kursverlauf in diesem Jahr. Vor diesem Hintergrund könne es ein Kurstreiber sein, dass der Ausblick auf das erste Halbjahr positiv überrasche.
Aktienbewertung im Detail: Die Rheinmetall-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Rheinmetall legte um 10:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 1 435,80 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 53,22 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 94 912 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 8,0 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2026 erfolgen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
10:00
|ROUNDUP: Rheinmetall wächst schwächer als gedacht - Jahresziele aber bestätigt (dpa-AFX)
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08:47
|Rheinmetall-Aktie schwach: Quartalsumsatz unter Analystenschätzungen (finanzen.at)
|
08:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2220 Euro (dpa-AFX)
|
08:22
|AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall schwach - Eckdaten enttäuschen, Ziele stehen aber (dpa-AFX)
Analysen zu Rheinmetall AG
|10:10
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07:15
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:54
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06:16
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07:15
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:54
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06:16
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07:15
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:54
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06:16
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 443,60
|5,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.