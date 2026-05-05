Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Investment-Tipp 05.05.2026 10:58:47

UBS AG beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy

UBS AG beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy

UBS AG hat die Rheinmetall-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Der Rüstungskonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin ein "bereinigendes Ereignis" nach einem bislang schwachen Kursverlauf in diesem Jahr. Vor diesem Hintergrund könne es ein Kurstreiber sein, dass der Ausblick auf das erste Halbjahr positiv überrasche.

Aktienbewertung im Detail: Die Rheinmetall-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Rheinmetall legte um 10:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 1 435,80 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 53,22 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 94 912 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 8,0 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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