Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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Brenntag SE-Analyse im Fokus 13.05.2026 12:22:48

UBS AG: Brenntag SE-Aktie erhält Neutral

UBS AG: Brenntag SE-Aktie erhält Neutral

UBS AG hat die Brenntag SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aktien des Chemikalienhändlers hätten sich zwar bereits stark erholt, dürften auf das bessere operative Ergebnis und die Signale zur Lieferkette allerdings nochmals positiv reagieren, schrieb Nicole Manion am Mittwoch nach Quartalszahlen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:06 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 62,24 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 3,60 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69 981 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 25,6 Prozent aufwärts. Am 13.05.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto,Brenntag

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