adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Analyse im Blick
|
05.03.2026 14:04:48
UBS AG: Buy für adidas-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 256 auf 219 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Latte liege nach dem Geschäftsbericht des Sportartikelherstellers nun deutlich niedriger, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag. Er passte seine Ergebnisprognose an die Währungsentwicklung an und ist etwas vorsichtiger hinsichtlich der Bruttomargen. Teilweise kompensiert werde dies durch den Aktienrückkauf. Den Jahresstart habe das Management in der Telefonkonferenz als gut bezeichnet.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 13:48 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 148,10 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 47,87 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 641 074 adidas-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 12,4 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte adidas am 29.04.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu adidas
|
05.03.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.03.26
|AKTIEN IM FOKUS: Stimmrechtsmitteilungen geben Adidas und Puma Auftrieb (dpa-AFX)
|
05.03.26
|adidas-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|05.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|05.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|05.03.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|145,15
|2,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.