Analyse im Blick 05.03.2026 14:04:48

UBS AG: Buy für adidas-Aktie

adidas-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch UBS AG-Analyst Robert Krankowski unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 256 auf 219 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Latte liege nach dem Geschäftsbericht des Sportartikelherstellers nun deutlich niedriger, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag. Er passte seine Ergebnisprognose an die Währungsentwicklung an und ist etwas vorsichtiger hinsichtlich der Bruttomargen. Teilweise kompensiert werde dies durch den Aktienrückkauf. Den Jahresstart habe das Management in der Telefonkonferenz als gut bezeichnet.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:48 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 148,10 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 47,87 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 641 074 adidas-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 12,4 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte adidas am 29.04.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

05.03.26 adidas Outperform Bernstein Research
05.03.26 adidas Buy UBS AG
05.03.26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
05.03.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
