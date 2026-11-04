Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Aktuelle Analyse im Blick 04.11.2026 11:19:50

UBS AG: Buy für Airbus SE-Aktie

UBS AG: Buy für Airbus SE-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Airbus SE-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer dürfte 2026 besser abschneiden als erwartet, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Blick am Markt richte sich aber bereits auf das kommende Jahr, in dem Airbus leicht hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:02 Uhr stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 194,76 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 18,09 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30 548 Airbus SE-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 0,1 Prozent zu Buche. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Airbus

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