Bayer Aktie

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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Investment-Tipp 04.11.2026 13:43:47

UBS AG: Buy für Bayer-Aktie

UBS AG: Buy für Bayer-Aktie

UBS AG hat eine eingehende Prüfung der Bayer-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 62 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlwerk zum dritten Quartal sei ergebnisseitig vor allem dank der Dynamik in der fortgesetzten Pharmasparte stark gewesen, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für sein neues Kursziel verwies er auf die geplante Abspaltung von Corteva in Vylor und die neue Corteva.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Bayer-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:27 Uhr 3,0 Prozent auf 53,38 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 23,64 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 100 207 Bayer-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 44,6 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

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