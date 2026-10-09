Continental Aktie

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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Buy-Einstufung 09.10.2026 14:07:52

UBS AG: Buy für Continental-Aktie

UBS AG: Buy für Continental-Aktie

Das Continental-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Patrick Hummel unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Im Reifengeschäft hält er Continental indes am besten positioniert für eine Prognoseanhebung.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 13:51 Uhr 1,4 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 30,36 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 71 815 Continental-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Continental-Papier um 6,1 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com,Mark III Photonics / Shutterstock.com

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