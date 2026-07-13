Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Experten-Analyse
|
13.07.2026 14:04:47
UBS AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften solide Geschäfte in Deutschland zeigen, schrieb Polo Tang am Freitag. Angesichts ebenfalls robuster US-Trends sei die jüngste Kursschwäche übertrieben.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 13:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 26,73 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 35,43 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 638 799 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 0,2 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 06.08.2026 terminiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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