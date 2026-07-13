Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Experten-Analyse 13.07.2026 14:04:47

UBS AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie

UBS AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie

Diese Empfehlung gibt UBS AG für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften solide Geschäfte in Deutschland zeigen, schrieb Polo Tang am Freitag. Angesichts ebenfalls robuster US-Trends sei die jüngste Kursschwäche übertrieben.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 26,73 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 35,43 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 638 799 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 0,2 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 06.08.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Deutsche Telekom AG

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

mehr Analysen
13:13 Deutsche Telekom Buy UBS AG
10.07.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
30.06.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
02.06.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 26,70 2,06% Deutsche Telekom AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nahost-Krise im Blick: ATX leichter -- DAX kaum verändert -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex stabil notiert. Die US-Börsen tendieren uneins. In Asien dominierten am Montag die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen