Hannover Rück Aktie

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

Aktuelle Analyse im Blick 05.02.2026 13:34:47

UBS AG: Buy für Hannover Rück-Aktie

UBS AG: Buy für Hannover Rück-Aktie

UBS AG-Analyst Will Hardcastle hat sich das Hannover Rück-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 294 Euro auf "Buy" belassen. Das Prämienwachstum aus der Erneuerungsrunde sei etwas schwächer als er erwartet habe, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag. Die Eckdaten für 2025 entsprächen derweil den Erwartungen und der Ausblick auf 2026 sei bestätigt worden.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Hannover Rück-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:18 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 246,80 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 19,12 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53 888 Hannover Rück-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 7,3 Prozent nach unten. Voraussichtlich am 12.03.2026 wird Hannover Rück Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2025 gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

06.02.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
05.02.26 Hannover Rück Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Hannover Rück 249,80 1,13% Hannover Rück

