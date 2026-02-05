Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Aktuelle Analyse im Blick
|
05.02.2026 13:34:47
UBS AG: Buy für Hannover Rück-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 294 Euro auf "Buy" belassen. Das Prämienwachstum aus der Erneuerungsrunde sei etwas schwächer als er erwartet habe, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag. Die Eckdaten für 2025 entsprächen derweil den Erwartungen und der Ausblick auf 2026 sei bestätigt worden.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Hannover Rück-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:18 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 246,80 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 19,12 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53 888 Hannover Rück-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 7,3 Prozent nach unten. Voraussichtlich am 12.03.2026 wird Hannover Rück Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2025 gewähren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Hannover Rück
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|249,80
|1,13%
