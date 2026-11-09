Hannover Rück Aktie

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WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Analyse im Fokus 09.11.2026 12:13:47

UBS AG: Buy für Hannover Rück-Aktie

UBS AG: Buy für Hannover Rück-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Hannover Rück-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis und der Reingewinn des Rückversicherers hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Will Hardcastle in seiner ersten Reaktion am Montag. Allerdings fehlten Details zur finanziellen Ausstattung, die sicherstellt, dass die Verpflichtungen gegenüber den Erstversicherern auch in Extremszenarien erfüllt werden können (Solvabilität).

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Hannover Rück-Aktie am Tag der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 11:55 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 288,60 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 2,22 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 47 019 Hannover Rück-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 13,9 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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