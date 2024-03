UBS AG: Buy für Porsche-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Dank der geringen Markterwartungen sei das operative Ergebnis des Sportwagenbauers besser als prognostiziert ausgefallen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Mittelpunkt der für 2024 in Aussicht gestellten Profitabilitätsspanne liege jedoch unter der Konsensschätzung und seiner Prognose.

Aktienbewertung im Detail: Die Porsche-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:27 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 83,16 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 25,06 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 523 940 Porsche-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für das Porsche-Papier um 4,1 Prozent aufwärts. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Porsche am 12.03.2024 präsentieren.

