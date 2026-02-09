UBS AG: Buy für Rheinmetall-Aktie

UBS AG hat die Rheinmetall-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2500 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier reduzierte am Freitag in Reaktion auf die Umsatz- und Margenziele des Rüstungskonzerns für 2026 seine entsprechenden Prognosen.

Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 1 630,50 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 34,93 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64 443 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 4,5 Prozent aufwärts. Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



