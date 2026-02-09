Rheinmetall Aktie
09.02.2026 12:52:48
UBS AG: Buy für Rheinmetall-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2500 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier reduzierte am Freitag in Reaktion auf die Umsatz- und Margenziele des Rüstungskonzerns für 2026 seine entsprechenden Prognosen.
Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 1 630,50 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 34,93 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64 443 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 4,5 Prozent aufwärts. Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren.
Analysen zu Rheinmetall AG
|12:00
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
