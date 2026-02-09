Rheinmetall Aktie

Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

09.02.2026 12:52:48

UBS AG: Buy für Rheinmetall-Aktie

UBS AG hat die Rheinmetall-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2500 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier reduzierte am Freitag in Reaktion auf die Umsatz- und Margenziele des Rüstungskonzerns für 2026 seine entsprechenden Prognosen.

Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 1 630,50 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 34,93 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64 443 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 4,5 Prozent aufwärts. Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

12:00 Rheinmetall Buy UBS AG
06.02.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
05.02.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
05.02.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 639,50 2,21% Rheinmetall AG

