SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Aktienanalyse
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27.07.2026 12:13:47
UBS AG: Buy für SAP SE-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 164 Euro belassen. Die beschleunigte Zunahme des kurzfristigen Cloud-Vertragsbestands (Current Cloud Backlog) sorge für Zuversicht, schrieb Michael Briest in seiner Analyse vom Freitag zu den Quartalszahlen des Softwareherstellers.
Aktieninformation im Fokus: Die SAP SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Die SAP SE-Aktie konnte um 11:57 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 147,44 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11,23 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1 230 993 SAP SE-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 28,0 Prozent abwärts. Am 21.10.2026 dürfte SAP SE die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu SAP SE
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12:33
|EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, buy (EQS Group)
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12:33
|EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, Kauf (EQS Group)
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11:13
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für SAP SE-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|11:23
|SAP Buy
|UBS AG
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|SAP Buy
|UBS AG
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|147,70
|5,24%