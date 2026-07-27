SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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Aktienanalyse 27.07.2026 12:13:47

UBS AG: Buy für SAP SE-Aktie

UBS AG: Buy für SAP SE-Aktie

UBS AG-Analyst Michael Briest hat sich das SAP SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 164 Euro belassen. Die beschleunigte Zunahme des kurzfristigen Cloud-Vertragsbestands (Current Cloud Backlog) sorge für Zuversicht, schrieb Michael Briest in seiner Analyse vom Freitag zu den Quartalszahlen des Softwareherstellers.

Aktieninformation im Fokus: Die SAP SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die SAP SE-Aktie konnte um 11:57 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 147,44 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11,23 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1 230 993 SAP SE-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 28,0 Prozent abwärts. Am 21.10.2026 dürfte SAP SE die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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24.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
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