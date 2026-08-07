Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Aktuelle Analyse im Blick
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07.08.2026 11:43:51
UBS AG: Buy-Note für Deutsche Telekom-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Buy" belassen. Die größte Überraschung des Quartalsberichts sei die Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms gewesen, schrieb Polo Tang am Donnerstag.
Aktienanalyse online: Die Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:27 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 28,78 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 25,78 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 192 661 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 7,4 Prozent. Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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