UBS AG: Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Julian Radlinger das Heidelberg Materials-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Nach den Jahreszahlen des Baustoffkonzerns habe er nur geringe Änderungen an seinen Prognosen bis 2028 vorgenommen, schrieb Julian Radlinger am Sonntagabend. Das Chance-Risiko-Verhältnis hält der Experte derzeit für hochattraktiv.

Aktienauswertung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 163,20 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 59,31 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 56 559 Heidelberg Materials-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 26,8 Prozent nach unten.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.