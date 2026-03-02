Scout24 Aktie

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

Bewertung im Fokus 02.03.2026 13:07:47

UBS AG: Buy-Note für Scout24-Aktie

UBS AG: Buy-Note für Scout24-Aktie

Die Scout24-Aktie wurde von UBS AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 102,60 auf 102 Euro leicht gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Internetportalen liefere weiter gute Ergebnisse ab, schrieb Jo Barnet-Lamb am Montag. Er hält das Unternehmen für den Branchenbesten und sieht eher positives Überraschungspotenzial.

Aktieninformation im Fokus: Die Scout24-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:51 Uhr 1,5 Prozent auf 71,20 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 43,26 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 59 008 Scout24-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 17,0 Prozent nach unten. Die Scout24-Bilanz für Q1 2026 wird am 29.04.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Scout24

