Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Siemens-Analyse im Fokus
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18.11.2026 11:58:47
UBS AG: Buy-Note für Siemens-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Als Investment sei die Siemens-Aktie nach wie vor solide, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag. Diese Feststellung fuße auf guten Wachstumsaussichten, gepaart mit Spielraum bei der Bewertung. Das Umsatzwachstum im Kerngeschäft könne sich im kommenden Jahr auf zwölf Prozent beschleunigen, von rund neun Prozent in diesem Jahr.
Aktienauswertung: Die Siemens-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 267,45 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 23,39 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 173 492 Siemens-Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 14,2 Prozent. Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 22:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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