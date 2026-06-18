UBS AG: Buy-Note für Symrise-Aktie

UBS AG hat die Symrise-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Bei einem Besuch von Investoren beim Entwicklungsstandort von Symrise im bayerischen Nördlingen sei die Stimmung gut gewesen, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die von den anwesenden Managern dargelegte geschäftliche Dynamik stärke die Zuversicht, dass der Hersteller von Duft- und Aromastoffen die Jahresziele erreicht.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 10:10 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 84,04 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 11,85 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. 37 456 Symrise-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 24,1 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 20:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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