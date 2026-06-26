Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Continental-Analyse im Fokus 26.06.2026 11:13:47

UBS AG: Continental-Aktie erhält Buy

UBS AG: Continental-Aktie erhält Buy

Das Continental-Papier wurde von UBS AG-Analyst David Lesne genauer unter die Lupe genommen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne erklärte am Donnerstag in einem dreiminütigen Video, warum Conti für ihn ein Top-Favorit ist. Die bevorstehende Ankündigung der Abspaltung von ContiTech könnte den Kurs enorm antreiben, winke doch eine Wertschöpfung von vielleicht mehr als 25 Euro je Aktie.

Aktienanalyse online: Die Continental-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 10:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 73,48 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 22,48 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27 413 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 12,9 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Nils Versemann / Shutterstock.com

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