Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Continental-Analyse im Fokus
|
26.06.2026 11:13:47
UBS AG: Continental-Aktie erhält Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne erklärte am Donnerstag in einem dreiminütigen Video, warum Conti für ihn ein Top-Favorit ist. Die bevorstehende Ankündigung der Abspaltung von ContiTech könnte den Kurs enorm antreiben, winke doch eine Wertschöpfung von vielleicht mehr als 25 Euro je Aktie.
Aktienanalyse online: Die Continental-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie verlor um 10:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 73,48 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 22,48 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27 413 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 12,9 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Continental AG
|
26.06.26
|Continental-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research (finanzen.at)
|
25.06.26
|Bernstein Research: Market-Perform für Continental-Aktie (finanzen.at)
|
24.06.26
|DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.06.26
|XETRA-Handel LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.06.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
23.06.26
|DAX aktuell: DAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.06.26
|DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Continental AG
|26.06.26
|Continental Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Continental Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Continental Buy
|UBS AG
|22.06.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Continental Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|72,14
|-1,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.