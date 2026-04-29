Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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29.04.2026 12:13:48
UBS AG: Deutsche Bank-Aktie erhält Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Die Frankfurter hätten dank der besseren Ertrags- und der operativen Kostenentwicklung mit dem Vorsteuergewinn die Konsensschätzung um 8 Prozent übertroffen, schrieb Mate Nemes am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dies sei aber fast nur der Vermögensverwaltung und dem Investmentbanking zu verdanken. Zudem sei die harte Kernkapitalquote (CET1) schwach ausgefallen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Bank-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:57 Uhr 2,9 Prozent auf 26,50 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 28,30 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 3 423 642 Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 20,0 Prozent nach unten.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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