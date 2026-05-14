Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Aktienbewertung
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14.05.2026 11:28:47
UBS AG: Deutsche Telekom-Aktie erhält Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,20 Euro belassen. Die Resultate des ersten Quartals stimmten zuversichtlich nach der zuletzt schwächeren Kursentwicklung, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 11:11 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 28,11 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 28,78 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 701 403 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 4,9 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2026 terminiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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