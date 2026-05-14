UBS AG: Deutsche Telekom-Aktie erhält Buy

UBS AG hat eine ausführliche Analyse der Deutsche Telekom-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,20 Euro belassen. Die Resultate des ersten Quartals stimmten zuversichtlich nach der zuletzt schwächeren Kursentwicklung, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 11:11 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 28,11 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 28,78 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 701 403 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 4,9 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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