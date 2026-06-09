UBS AG: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält Sell

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durch UBS AG liegen vor.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sell" belassen. Theranova bleibe nach einer Präsentation auf der Konferenz der European Renal Association (ERA) als alternatives Verfahren zur Blutreinigung gegenüber FMCs Hämodiafiltration (HV-HDF) relevant, schrieb Graham Doyle am Montag.

Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 11:12 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 38,11 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 2,91 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 86 012 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 2,8 Prozent ein.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 14:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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