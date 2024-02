UBS AG gibt Commerzbank-Aktie Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. Die Resultate des Geldhauses und der Ausblick auf 2024 hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Mate Nemes in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dies sollte die Aktie kurzfristig stützen.

Aktienbewertung im Detail: Die Commerzbank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 4,2 Prozent auf 10,92 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 49,27 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 13 355 291 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2024 um 1,5 Prozent. Die kommenden Q4 2023-Ergebnisse werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2024 / 07:14 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.