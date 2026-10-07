UBS AG gibt Deutsche Telekom-Aktie Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach dem jüngsten Kapitalmarkttag des Telekomanbieters auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Der Bonner Konzern sei der erste in der Branche, der einen eigenen Kapitalmarkttag zum Thema KI veranstaltet habe, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe die Telekom ihre Innovationskraft und das eigene Investitionsvolumen hervorgehoben. Dies dürfte sich positiv mit Blick auf die Kunden auswirken und zu weiterem Wachstum der Finanzergebnisse führen. Der Analyst sieht Spielraum für einen schrittweisen Ausbau des Engagements der Telekom im Bereich KI-Rechenzentren.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 11:57 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 26,60 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 31,95 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 852 098 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 0,7 Prozent abwärts. Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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